Альфа-Премиум и «Кофемания» предложили десерт с платежным кольцом

Весь октябрь гости ресторанов «Кофемания» могут попробовать эксклюзивный десерт от Альфа-Премиум.

Десерт — шоколадный бисквит с муссом на основе английского чёрного чая Earl Grey и хрустящей прослойкой. Дополнен ароматным кремом с яркими нотками смородины и апельсина. Его можно попробовать по 31 октября во всех ресторанах «Кофемании», включая аэропорты.

– Если повезет, внутри десерта можно найти съедобное кольцо из белого шоколада — сюрприз, который превратится в настоящее платёжное кольцо от Альфа-Премиум. Им можно платить везде без карты, просто приложив руку к терминалу и оплачивать покупки в интернете по реквизитам, – говорится в сообщении банка.

Альфа-Премиум — лучший премиальный сервис в России 5 лет подряд по оценке экспертов агентства Frank RG от Альфа-Банка. Клиентам Альфа-Премиум доступен широкий выбор преимуществ, выгодные условия и привилегии: гибкие возможности для увеличения капитала, лучший опыт в путешествиях, приглашения на спектакли, выставки и закрытые мероприятия, бронирование столиков даже там, где уже занято, и многое другое.