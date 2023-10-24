Оформить карту «Муравьёв-Амурский» от Примсоцбанка можно прямо на сайте

Для клиентов Примсоцбанка стал доступен новый сервис. Теперь оформить карту «Муравьёв-Амурский» можно на сайте банка.

Достаточно:

1. Зайти на сайт банка pskb.com в раздел с дебетовыми картами.

2. Найти карту жителя Хабаровского края и нажать «Оформить карту».

Получить карту может любой гражданин РФ старше 14 лет, проживающий или временно пребывающий на территории Хабаровского края. Для оформления требуется предоставить паспорт и СНИЛС.

Карта предоставляет доступ к скидкам и бонусам от партнеров Проекта, и выгодным предложениям платежной системы «Мир». Также, до конца октября, карта «Муравьёв-Амурский» от Примсоцбанка компенсирует стоимость проезда на общественном транспорте в размере 10 рублей за каждую поездку.

Ознакомиться с условиями дебетовых карт Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 и *4202 для звонков с мобильного.