Пётр Фрадков: клиентами ПСБ в новых регионах РФ стали более 70 тысяч предпринимателей

Петр Фрадков, председатель ПСБ, принял участие в парламентских слушаниях на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение» и рассказал про финансирование и банковское сопровождение предпринимателей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«ПСБ активно участвует в реализации Правительственной Программы социально-экономического развития новых субъектов, развивает инфраструктуру, продукты и сервисы для бизнеса новых субъектов РФ. Уже более 70 тысяч малых и средних предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили доступ к современным банковским сервисам и продуктам: предприниматели открыли более 75 тысяч расчетных счетов и установили свыше 25 тысяч терминалов эквайринга», - рассказал Пётр Фрадков.

Глава ПСБ отметил, что банк в новых регионах реализует меры государственной поддержки бизнеса и является «проводником» национальных программ: «С августа 2023 года, когда предприятия новых регионов были внесены в единый реестр субъектов МСП, ПСБ в соответствии с программой зонтичного поручительства «Корпорации МСП» заключил льготные кредитные договоры на сумму свыше 120 млн рублей и сформировал предодобренные кредитные решения для 1,5 тысяч предпринимателей общей суммой свыше 1,8 млрд руб».

Пётр Фрадков также рассказал, что ПСБ помимо классического банковского обслуживания развивает цифровые сервисы, позволяющие предприятиям малого и среднего бизнеса взаимодействовать с клиентами и партнерами в дистанционном формате- системы электронного документооборота, бухгалтерского учёта и сдачи отчётности, правовые сервисы.

В завершение выступления Пётр Фрадков отметил, что в новых регионах РФ есть огромный потенциал для формирования благоприятной среды для развития малых и средних предприятий. «Продолжим вести совместную работу по дальнейшему формированию среды для МСП вместе с профильными ведомствами и Центральным банком», - резюмировал он.