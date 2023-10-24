ПСБ: семейно ориентированная социальная политика повышает эффективность работы коллектива

Ольга Ерёменко, вице-президент - руководитель Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ, выступила на заседании Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров России, где представила практики банка в области корпоративной демографической политики, направленные на поддержку женщин с детьми.



«Семья, родители и дети – это основополагающая часть жизни любого человека, дисбаланс в этой сфере отражается и на остальных аспектах нашей жизни. Именно поэтому работодателю так важно оказывать поддержку своим сотрудникам не только в достижении карьерных целей, но и в решении личных задач. ПСБ реализует семейно ориентированную корпоративную политику, создает условия для обеспечения баланса между работой и семьей, поддерживает сотрудников с детьми, в том числе предоставляя гибкий рабочий график и возможности для удаленной работы. В свою очередь, это повышает эффективность работы всего коллектива, позволяет привлекать и удерживать квалифицированных специалистов», – сказала Ольга Ерёменко.



ПСБ регулярно обновляет социальный пакет для сотрудников. На текущий момент действует расширенная медицинская страховка, которая включает наблюдение в период беременности и сопровождение родов. В ряде случаев банк оплачивает стоимость частных детских садов или услуги няни. Кроме того, в летний период ПСБ предлагает детям сотрудников посетить летние лагеря, оплачивает проезд к месту отдыха и обратно.



Банк прорабатывает возможность организации детских групп при офисах, где сотрудники смогут на определенное время оставлять своих детей. Программа пребывания будет предусматривать проведение обучающих занятий по основам финансовой и правовой грамотности.