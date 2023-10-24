Свой Банк отчитался за III квартал 2023 года

Свой Банк подвел итоги работы за 3 квартал 2023 г. Банк продемонстрировал рост по всем основным направлениям розничного и корпоративного бизнеса.

Так, с начала июля розничный депозитный портфель вырос в два раза. Основное влияние на положительную динамику оказали рост процентных ставок по вкладам, расширение географии обслуживания и развитие новых каналов привлечения (онлайн-площадки).

«В отчетном периоде клиенты демонстрировали активность на рынке вкладов. Драйверами роста стали кратко- и среднесрочные депозиты», — отмечает директор Департамента развития розничного бизнеса Своего Банка Никита Игнатенко.

Наибольший прирост среди розничных продуктов пришелся на кредитные карты. Количество новых выданных карт в октябре 2023 года почти в 10 раз превышает аналогичный показатель в августе текущего года. Также в отчетном периоде количество выпущенных дебетовых карт увеличилось почти в 8 раз.

«Третий квартал отмечен стабильным ростом, банку удалось продемонстрировать действительно хорошие финансовые результаты. Текущая динамика бизнеса дает все основания полагать, что рост продаж до конца года сохранится», — комментирует Никита Игнатенко.