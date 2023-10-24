1,3 млрд рублей выделено из областного бюджета на ремонт дорог Иркутска в 2023 году

На эти средства приводят в нормативное состояние 26 участков. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Иркутск является самым крупным населенным пунктом региона и дорог здесь значительно больше. На их приведение в нормативное состояние из областного бюджета ежегодно направляется финансирование. В прошлом году его размер составил 1,1 млрд рублей, на эти средства отремонтировали 16 участков общей протяжённостью 20,5 километров, в этом году сумма и объём работ больше, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В этом году с участием средств областного бюджета отремонтировали участки общей протяженностью 24,4 километра.

Самые протяженные расположены на улице Полярной – 5,5 километра, на Окружной дороге микрорайона Зелёный – 2,5 километра, Олонской – 1,5 километра, Трилиссера – 1,3 километра, на Байкальской и Академической – по километру. На улице Свердлова в нормативное состояние привели два участка длиной 880 и 540 метров.

Участки длиной менее километра отремонтировали на улицах:

Зверева,

Мухиной,

Ярославского,

Братской,

Терешковой,

Марии Ульяновой,

Богдана Хмельницкого,

Киевской,

Кожова,

Фаворского.

Также работы провели на объездной Ново-Ленино, в Пионерском переулке и других. За счет федерального бюджета идет к завершению реконструкция путепровода по улице Джамбула.

– Приоритетность приведения улиц в нормативное состояние определяет само муниципальное образование по результатам проведенной диагностики. Объекты, на которых завершаются работы, проходят обязательную проверку качества. Если специалисты выявляют нарушения, то подрядчик должен будет исправить их за свой счёт. Также обязательным требованием предоставления субсидии является гарантия на проведённые работы. Ее срок составляет не менее 5 лет, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.