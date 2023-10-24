РУСАЛ купит 30% завода в Китае, чтобы восстановить поставки глинозема

РУСАЛ договорился о покупке 30% акций китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), сообщает РБК.

Сумма сделки составляет 1,911 млрд юаней, или $266,89 млн. При этом уточняется, что в зависимости от объема оборотного капитала, задолженности китайской корпорации, а также «любых непогашенных или неурегулированных требований по возмещению убытков в соответствии с положениями соглашения», финальный размер выплат может быть скорректирован. Максимальный размер выплат установлен на уровне 2,5 млрд юаней, т.е. примерно $349,16 млн.



Соглашение позволит РУСАЛу «обеспечить доступ не только к стабильному источнику глинозема по более выгодным ценам, но и к лучшим в мире технологиям и практикам глиноземного производства и защиты экологии», пояснили РБК в «Русале». Партнеры разделят производимый в Китае глинозем пропорционально долям участия в капитале, говорится в сообщении. Российская компания также сможет получить «доступ к глинозему по конкурентоспособной цене» и обеспечить свои основные поставки сырья. В компании подчеркнули, что сделка позволит укрепить сырьевую безопасность алюминиевой промышленности России, «снижая риски в сфере обеспечения критическим сырьем».

HWNM была основана в 2020 г. В марте 2022 г. компания запустила глиноземный завод с заявленной мощностью 4,8 млн тонн в год кальцированного металлургического глинозема, т.е. оксида алюминия.