Жители Байкальского микрорайона могут сменить обычный домашний интернет на сверхскоростной

МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Иркутске. Домашний интернет МТС на скорости до 500 Мбит\сек впервые появился в 22 многоэтажных домах микрорайона Байкальский.

Большинство жителей домов 201-241а по улице Байкальская получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости, в пять раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Такая скорость будет актуальна для больших семей, где каждый сможет пользоваться своим гаджетом даже в период пиковых нагрузок на сеть. Скорость домашнего интернета МТС позволяет на нескольких устройствах одновременно просматривать и скачивать «тяжёлый» контент, смотреть видео и вести стриминг в формате Ultra HD, играть в компьютерные игры с облачных серверов, а также использовать гаджеты для умного дома.

У иркутян, которые имеют доступ к домашнему интернету и цифровому ТВ МТС, также есть возможность экономить на услугах связи до 40%, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее свыше 200 каналов, а также онлайн-кинотеатр KION.

«Развитие сети фиксированной связи и цифрового телевидения в Иркутске планомерно идет по двум направлениям – это модернизация существующей инфраструктуры до скорости 1 Гбит/с и строительство новой сети во всех районах города. С начала года мы уже обновили сеть в центре города, Солнечном, Академгородке и других районах. Сегодня около 100 тысяч домохозяйств имеют доступ к суперскоростям домашнего интернета МТС, и мы продолжаем расширять зону покрытия», – рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Уточнить информацию о возможности подключения домашнего интернета МТС и оставить заявку можно на сайте.