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Больше всего денег для счастья в Иркутске нужно программистам, главным бухгалтерам и врачам

Представители разных профессий рассказали, сколько денег им денег нужно для счастья: самые высокие требования — у программистов, главных бухгалтеров, врачей и маркетологов. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители различных профессий и специальностей.

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. Запросы растут с уровнем дохода. Среди представителей распространенных профессиональных групп также можно отследить эту закономерность, так, свое счастье наиболее высоко оценивают те, кто зарабатывает больше: программисты со средней зарплатой в Москве в 270 тысяч рублей в месяц и главные бухгалтеры с заработком в 190 тысяч рублей. В Иркутске разработчикам ПО и главным бухгалтерам в месяц нужно по 260 тысяч рублей для.

Врачи и маркетологи — на втором месте, их «счастливая» сумма составляет 225 тысяч рублей в месяц (при средней зарплате в Москве в 130 и 125 тысяч рублей в месяц соответственно).

Дизайнерам для счастья требуется 205 тысяч рублей ежемесячно, что примерно соответствует средним заработкам в UI/UX-дизайне в Москве (220 тысяч рублей).

Достаточно высокие запросы также можно наблюдать у представителей профессий, которые по роду своей деятельности распоряжаются большими бюджетами: у снабженцев (210 тысяч рублей), пиарщиков (215 тысяч рублей).

Сравнительно скромные суммы могут осчастливить воспитателей, охранников и операторов кол-центров (по 120 тысяч рублей в месяц). Меньше всего денег для счастья нужно продавцам — 130 тысяч рублей в месяц.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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