Константин Зимин: МТС может помочь привлечь новых туристов в регион

«МТС близка тема туризма. У компании есть сервис МТС Travel, который помогает бронировать отели. Недавно мы запустили онлайн-путеводитель МТС Travel Гид для приезжающих в регион гостей, которые получают смс-сообщение. В нём есть ссылка на гостевую страничку, где люди могут узнать о нашем городе, о регионе, о достопримечательностях, где можно отдохнуть, какие места обязательно посетить, что попробовать», – рассказал на форуме «Время отдыхать на Байкале» директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

По его словам, через приложение МТС создает дополнительные точки притяжения, помогает развиваться бизнесу и привлекает новых туристов в регион.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.