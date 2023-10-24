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Вездеходную технику теперь купить просто и безопасно

В Иркутске первую машину через аккредитив Сбера покупатель приобрел у завода «Байкал 4х4» в Иркутске.

Аккредитив — это гарантия безопасных безналичных расчетов. Средства размещаются покупателем на аккредитивном счете в банке и перечисляются продавцу только после выполнения условий сделки. Это надежный и оперативный способ обеспечить интересы всех участников крупной сделки.

«Раньше аккредитив, как безопасный вид расчетов, использовался при сделках с недвижимостью. Теперь этим надежным способом можно приобрести и вездеходную технику. Аккредитивная форма расчётов выгодна как продавцу, так и покупателю», — Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«”Байкал 4х4” — Иркутский производитель вездеходной техники. Сертифицированное производство вездеходов идет по России от Камчатки до Москвы. Теперь при покупке нашей вездеходной техники вы можете воспользоваться безопасными сделками от Сбербанка. Мы успешно провели первую сделку по аккредитиву, подтверждая свою готовность обеспечить безопасность и уверенность наших клиентов», — Александр Чубаков, Генеральный директор завода «Байкал 4х4».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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