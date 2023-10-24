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Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовых карт «Мир» с кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком в октябре, согласно исследованию портала Bankiros.ru.

В рейтинге рассматривались выгодные предложения российских банков в октябре 2023 года. При составлении рейтинга эксперты учитывали стоимость обслуживания, размер кешбэка и процента на остаток, скорость изготовления и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты начисляется 13% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц – та же ставка действует при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов – 10% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей. 

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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