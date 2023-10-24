S7 планирует активно развивать авиаперевозки из аэропорта Иркутска

В зимнем сезоне авиакомпания увеличит частоту рейсов по маршруту Иркутск – Бангкок – Иркутск до двух раз в день. До трех раз в неделю вырастет количество рейсов между Иркутском и Пекином, а в преддверии Китайского Нового года с 30 января по 5 марта будет выполняться дополнительный четвертый рейс в неделю, сообщает пресс-служба компании.

В зимнем расписании, на которое авиакомпания переходит с 29 октября, появится новый прямой регулярный рейс между Иркутском и Омском. Кроме того, в зимнем сезоне самолеты авиакомпании будут активно летать из Иркутска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Уфу, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск Новосибирск, Красноярск, Читу, Талакан, Братск, Нерюнгри.

– S7 Airlines выполняет рейсы из Иркутска в Улан-Удэ, помимо рейсов из Москвы и Новосибирска, благодаря чему можно исследовать зимний Байкал с двух берегов и познакомиться с культурой двух регионов, – говорится в сообщении копании.

По прогнозам, пассажиропоток аэропорта «Иркутск» в 2023 году может увеличиться к предыдущему году более чем на треть, до 3,5 млн человек.