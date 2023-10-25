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Названы самые востребованные вакансии в Иркутской области в октябре

Эксперты hh.ru проанализировали более 20 тысяч активных вакансий, открытых в октябре в Иркутской области, и собрали топ-20 самых востребованных специалистов, для которых работодатели разместили больше всего вакансий.

В Иркутской области наибольшее количество предложений о работе в октябре открыто для водителей (8% от всего объема активных вакансий в указанный месяц). Далее, на втором месте по востребованности – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (7%). На третьем – продавцы-консультанты и/или продавцы-кассиры (6%).

Кроме того, в топ-20 самых востребованных на рынке труда специалистов в регионе входят повара (3% вакансий от открытых в октябре), разнорабочие, врачи, электромонтажники, бухгалтеры, кладовщики, операторы call-центров, сварщики и инженеры ПТО (по 2%), автослесари, грузчики, упаковщики и комплектовщики, инженеры-конструкторы, слесари, уборщики и администраторы (по 1%).

Самые дефицитные специалисты из топа-20 на сегодняшний день - врачи. На одну вакансий для них приходится лишь 0,8 резюме, при норме для рынка труда 4 – 7,9 резюме на вакансию. Наоборот, высокая конкуренция за рабочие места среди кандидатов (профицит кадров) сложилась только в одной профессии – администратор, где на одну вакансию претендуют, в среднем, 14 соискателей. Две профессии не являются дефицитными, и конкуренция за работу в них находится в пределах нормы – бухгалтеры (4,5 резюме на вакансию) и инженеры-проектировщики (5,5). Остальные специальности, которые вошли в топ самых востребованных, относятся к дефицитным, соотношение спроса и предложения по ним ниже четырех резюме на вакансию.

Топ-20 самых востребованных специалистов в октябре в Иркутской области

Специализация

Индекс hh*

Доля вакансий (от всех активных, октябрь)

Водитель

2,4

8%

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

2,9

7%

Продавец-консультант, продавец-кассир

2,4

6%

Машинист

1,4

5%

Повар, пекарь, кондитер

1,1

3%

Разнорабочий

2,1

2%

Врач

0,8

2%

Электромонтажник

1,4

2%

Бухгалтер

4,5

2%

Кладовщик

3,2

2%

Оператор call-центра, специалист контактного центра

2,5

2%

Сварщик

1,5

2%

Инженер ПТО, инженер-сметчик

2,3

2%

Автослесарь, автомеханик

1,3

1%

Грузчик

2,6

1%

Упаковщик, комплектовщик

3,4

1%

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

5,6

1%

Слесарь, сантехник

2,3

1%

Уборщица, уборщик

2,2

1%

Администратор

14

1%
* Индекс hh – соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий. Норма для рынка труда – 4 – 7,9 резюме на вакансию, значения ниже 4-х говорят о дефиците кадров, выше 7,9 – о профиците кадров.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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