Названы самые востребованные вакансии в Иркутской области в октябре

Эксперты hh.ru проанализировали более 20 тысяч активных вакансий, открытых в октябре в Иркутской области, и собрали топ-20 самых востребованных специалистов, для которых работодатели разместили больше всего вакансий.

В Иркутской области наибольшее количество предложений о работе в октябре открыто для водителей (8% от всего объема активных вакансий в указанный месяц). Далее, на втором месте по востребованности – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (7%). На третьем – продавцы-консультанты и/или продавцы-кассиры (6%).

Кроме того, в топ-20 самых востребованных на рынке труда специалистов в регионе входят повара (3% вакансий от открытых в октябре), разнорабочие, врачи, электромонтажники, бухгалтеры, кладовщики, операторы call-центров, сварщики и инженеры ПТО (по 2%), автослесари, грузчики, упаковщики и комплектовщики, инженеры-конструкторы, слесари, уборщики и администраторы (по 1%).

Самые дефицитные специалисты из топа-20 на сегодняшний день - врачи. На одну вакансий для них приходится лишь 0,8 резюме, при норме для рынка труда 4 – 7,9 резюме на вакансию. Наоборот, высокая конкуренция за рабочие места среди кандидатов (профицит кадров) сложилась только в одной профессии – администратор, где на одну вакансию претендуют, в среднем, 14 соискателей. Две профессии не являются дефицитными, и конкуренция за работу в них находится в пределах нормы – бухгалтеры (4,5 резюме на вакансию) и инженеры-проектировщики (5,5). Остальные специальности, которые вошли в топ самых востребованных, относятся к дефицитным, соотношение спроса и предложения по ним ниже четырех резюме на вакансию.

Топ-20 самых востребованных специалистов в октябре в Иркутской области

Специализация Индекс hh* Доля вакансий (от всех активных, октябрь) Водитель 2,4 8% Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 2,9 7% Продавец-консультант, продавец-кассир 2,4 6% Машинист 1,4 5% Повар, пекарь, кондитер 1,1 3% Разнорабочий 2,1 2% Врач 0,8 2% Электромонтажник 1,4 2% Бухгалтер 4,5 2% Кладовщик 3,2 2% Оператор call-центра, специалист контактного центра 2,5 2% Сварщик 1,5 2% Инженер ПТО, инженер-сметчик 2,3 2% Автослесарь, автомеханик 1,3 1% Грузчик 2,6 1% Упаковщик, комплектовщик 3,4 1% Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 5,6 1% Слесарь, сантехник 2,3 1% Уборщица, уборщик 2,2 1% Администратор 14 1%

* Индекс hh – соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий. Норма для рынка труда – 4 – 7,9 резюме на вакансию, значения ниже 4-х говорят о дефиците кадров, выше 7,9 – о профиците кадров.