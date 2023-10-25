Названы самые востребованные вакансии в Иркутской области в октябре

Эксперты hh.ru проанализировали более 20 тысяч активных вакансий, открытых в октябре в Иркутской области, и собрали топ-20 самых востребованных специалистов, для которых работодатели разместили больше всего вакансий.
В Иркутской области наибольшее количество предложений о работе в октябре открыто для водителей (8% от всего объема активных вакансий в указанный месяц). Далее, на втором месте по востребованности – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (7%). На третьем – продавцы-консультанты и/или продавцы-кассиры (6%).
Кроме того, в топ-20 самых востребованных на рынке труда специалистов в регионе входят повара (3% вакансий от открытых в октябре), разнорабочие, врачи, электромонтажники, бухгалтеры, кладовщики, операторы call-центров, сварщики и инженеры ПТО (по 2%), автослесари, грузчики, упаковщики и комплектовщики, инженеры-конструкторы, слесари, уборщики и администраторы (по 1%).
Самые дефицитные специалисты из топа-20 на сегодняшний день - врачи. На одну вакансий для них приходится лишь 0,8 резюме, при норме для рынка труда 4 – 7,9 резюме на вакансию. Наоборот, высокая конкуренция за рабочие места среди кандидатов (профицит кадров) сложилась только в одной профессии – администратор, где на одну вакансию претендуют, в среднем, 14 соискателей. Две профессии не являются дефицитными, и конкуренция за работу в них находится в пределах нормы – бухгалтеры (4,5 резюме на вакансию) и инженеры-проектировщики (5,5). Остальные специальности, которые вошли в топ самых востребованных, относятся к дефицитным, соотношение спроса и предложения по ним ниже четырех резюме на вакансию.
Топ-20 самых востребованных специалистов в октябре в Иркутской области
|
Специализация
|
Индекс hh*
|
Доля вакансий (от всех активных, октябрь)
|
Водитель
|
2,4
|
8%
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
2,9
|
7%
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
2,4
|
6%
|
Машинист
|
1,4
|
5%
|
Повар, пекарь, кондитер
|
1,1
|
3%
|
Разнорабочий
|
2,1
|
2%
|
Врач
|
0,8
|
2%
|
Электромонтажник
|
1,4
|
2%
|
Бухгалтер
|
4,5
|
2%
|
Кладовщик
|
3,2
|
2%
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
2,5
|
2%
|
Сварщик
|
1,5
|
2%
|
Инженер ПТО, инженер-сметчик
|
2,3
|
2%
|
Автослесарь, автомеханик
|
1,3
|
1%
|
Грузчик
|
2,6
|
1%
|
Упаковщик, комплектовщик
|
3,4
|
1%
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
5,6
|
1%
|
Слесарь, сантехник
|
2,3
|
1%
|
Уборщица, уборщик
|
2,2
|
1%
|
Администратор
|
14
|
1%