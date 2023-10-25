Предложение квартир по переуступке выросло

Их доля в общем объеме сделок за последние месяцы увеличилась на 33%. Об этом «Известиям» рассказали в агентствах недвижимости.

Рост количества квартир по переуступке в новостройках – вполне оправданный тренд для всех крупных городов России: в среднем объем предложения за последние несколько месяцев вырос на 5-10%, сообщил член экспертной группы общественного совета при Минстрое России, эксперт компании «Этажи» Иван Камельских.

– Сейчас на рынке наблюдается увеличение предложений жилой недвижимости по переуступке, когда люди продают квартиры, приобретенные на начальных этапах строительства комплекса, по инвестиционным ценам, – отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев. – Они их продают перед вводом дома в эксплуатацию, что позволяет избежать расходов на эксплуатационные платежи, которые начинают взиматься с момента получения прав собственности.

Так, в Москве в последнее время растет предложение квартир по переуступке (сделку проводят до сдачи дома в эксплуатацию) – за третий квартал этого года их число в общем объеме увеличилось на 33%, подсчитали в «Инком-Недвижимости». Такие варианты пользуются спросом у покупателей за счет доступности (они на 10-15% дешевле, чем аналоги у застройщика, и подходят под программу семейной ипотеки) и возможности выбора с точки зрения планировки и прочих характеристик, поскольку зачастую интересные предложения к окончанию строительства дома уже распроданы.

Ранее эксперты рассказали, на что россияне ориентируются при выборе ЖК. В целом, независимо от сегмента ЖК, покупатели выбирают жильё в первую очередь по удобству расположения и транспортной доступности. В сегментах эконом-, комфорт- и бизнес-класса этот критерий занял первую строчку. А вот в премиум-классе он разделил второе место с критерием «экологичность района». На первое место покупатели квартир премиум-класса поставили репутацию и надёжность застройщика. Этот показатель вошёл в число наиболее значимых и в других сегментах.

Многие респонденты отметили важность этапа строительства, на котором находится дом в момент покупки, и экологии района. Распределение остальных критериев зависит от класса недвижимости.