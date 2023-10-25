Искусственный интеллект «Иркутскэнергосбыта» помог передать 143 тыс. показаний счетчиков

В Едином энергетическом информационно-справочном центре «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) подвели итоги работы искусственного интеллекта за три месяца. В основе работы голосового помощника заложен механизм распознавания и синтеза речи. Робот-консультант задает наводящие вопросы, ответы на них необходимо давать разборчиво. Таким образом, клиенты, без участия оператора могут передать данные счетчиков.

Бот-консультант был введен в работу 13 июля, за это время с его помощью данные приборов учета сообщили более 140 тысяч дозвонившихся. Передача показаний счетчиков находится в тройке лидеров при звонках жителей региона в контакт-центр. Большая популярность у этого направления среди братчан. Также новый метод передачи показаний хорошо освоили жители Иркутска и Ангарска.

– Ввод в работу нового способа передачи показаний позволил нам снизить нагрузку на консультантов контакт-центра в 2,6 раза. Это значит, что оператор, который не занят вопросом приема показаний, может в это время консультировать другого жителя. Таким образом, это позволяет сократить время ожидания соединения с оператором. Сейчас оно в среднем 1,46 минуты, – Марина Неудачина, руководитель Единого информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).

Сообщать данные счетчиков надо с 1 по 25 число каждого месяца. Такое правило закреплено законодательно. При звонке вне этого периода, передача показаний невозможна. Для передачи показаний необходимо позвонить по номеру телефона 8-800-100-9-777 или (8 3952 790-777 при звонке из другого региона) и выбрать в голосовом меню пункт 1.