Разработан ИИ, прогнозирующий карьерные перспективы

Его разработали ученые РАНХиГС. Об этом пишут «Известия».

В РАНХиГС разработали модель расчета карьерной перспективы – методологию индивидуального сопровождения и развития руководителей (МИСИРР). Об этом рассказали в университете. В основу метода лег опросник управленческого потенциала, позволяющий выявлять особенности надпрофессиональных навыков человека и прогнозировать уровень должности, на которую он может претендовать.

Точность данных модели составляет 94%, заявил декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Илья Шебураков.

– Опросник построен на основе психобиографического подхода, учитывающего индивидуальный жизненный путь человека. Он включает 160 вопросов биографического и проективного характера, – рассказал он «Известиям». – Если накладывать результаты личностно-профессиональной диагностики на карьерные ожидания человека, то мы сможем с достаточно высокой точностью прогнозировать, будут ли они осуществляться.

Напомним, что на VII Байкальском риск-форуме тему искусственного интеллекта (ИИ) обсуждали профессионалы: 12 экспертов, представляющих компании, которые занимаются разработкой программных решений на базе ИИ и нейросети, говорили о внедрении, применении и эффективности различных кейсов в производственных и бизнес-процессах в различных отраслях российской экономики.