Россияне смогут открывать эскроу-счета под ИЖС

Мера позволит построить дом значительно быстрее и дешевле на 10-20%, выяснили «Известия».

В России появится механизм строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Такой законопроект, разработанный Минстроем, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Инициатива позволит повысить доступность и прозрачность рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и создать «аналог проектного финансирования для профессиональных подрядчиков в сегменте частного домостроения», говорится в пояснительной записке к проекту.

Сегодня эскроу-счета и проектное финансирование используется только для строительства многоквартирных домов или коттеджных поселков. В этом случае деньги дольщиков хранятся на специальных счетах до момента ввода дома в строй, средства же для стройки выдают банки в кредит. Если подрядчик по каким-то причинам не сдает объект, деньги с эскроу-счета возвращаются дольщику. Таким образом он застрахован от того, чтобы остаться и без денег, и без квартиры.

Этот механизм предполагается использовать и для строительства частных домов с привлечением подрядчиков. Схема будет выглядеть аналогично: деньги граждан, в том числе ипотечные, окажутся на эскроу-счете.

Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.

Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причем 74% заемщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% – разведены. Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% – как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% – деревянным.

Как показало исследование, в январе-начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос – 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.