iPhone 15 подешевел в России

Через месяц после выхода цены на девайс снизились на 15-28%. Об этом пишут «Известия».

Так, iPhone 15 c 128 Гб памяти с конца прошлого месяца (мировые продажи модели начались 22 сентября, а первые экземпляры появились в РФ примерно на день позже) подешевел на 15%, до 82,5 тыс. рублей, приводит статистику поисковик. Примерно на 28% – до 128,5 тыс. рублей – сократилась розничная цена iPhone 15 Pro 256 Гб. На столько же подешевел и iPhone 15 Pro Max с аналогичной памятью.

Опрошенные «Известиями» участники рынка связывают снижение цен с тем, что недостатка в новых «яблочных» гаджетах нет. По сравнению со стартом продаж средние цены на iPhone 15 действительно снизились в зависимости от модели на 12-15%, подтвердил бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк.

– Вероятно, это связано с началом активных продаж новинок Apple на маркетплейсах. В отличие от крупной сетевой розницы на онлайн-площадках представлены смартфоны, завезенные в Россию не только по параллельному, но и по серому импорту. По этой причине стоимость устройств там оказывается более низкой, что и привлекает покупателей, – считает эксперт.

Ранее стало известно, что иркутяне продали на Авито на 15% больше новых смартфонов, чем в прошлом квартале. В топ-5 брендов по доле продаж на платформе в России вошли: Apple – 55%, Samsung – 14%, Xiaomi – 13%, Honor – 4%, realme – 2%.

При этом яркую динамику показывают бренды из Поднебесной: Infinix (рост продаж в семь раз год к году), Tecno (в четыре раза) и realme (+70%). Тренд III квартала – снижение цен на смартфоны китайских брендов на платформе в Иркутске: так, Honor стали доступнее на 21%, Infinix – на 12%.

Новый iPhone на Авито в Иркутске приобретают в среднем за 50 700 рублей, Samsung – за 38 400 рублей, Xiaomi – за 19 200 рублей. Гаджеты «с пробегом» этих брендов обойдутся в среднем в 32 000 (Apple), 15 300 (Samsung) и 10 000 (Xiaomi) рублей соответственно.