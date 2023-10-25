Третий ледовый дворец предлагают построить в Иркутске

Здание планируют возвести на улице Ленской. Об этом сообщают в думе Иркутска.

Проект дворца готов на 80%. До 30 октября ООО «БЭК» планирует выдать техусловия, с которыми подрядчик сможет завершить разработку проектно-сметной документации и зайти в экспертизу. Договор на технологическое подключение к сетям планируется предоставить в конце ноября.

«После получения положительного заключения, администрация города будет обращаться во все уровни власти с просьбой о выделении финансирования на возведение спортивного объекта», – говорят в пресс-службе.

По плану, пропускная способность крытого катка в будни составит около 420 человек в сутки, а в выходные и праздничные дни – 1050 человек в сутки.

Напомним, что в Иркутске есть два ледовых дворца. Первый расположен на улице Лермонтова. Его трибуны вмещают 3 тысячи болельщиков. Размер ледовой плащадки 60 на 30 метров. Второй построен в Академгородке к XL чемпионату мира по хоккею с мячом. Дворец является четвертой по счету и самой восточной в России крытой конькобежной дорожкой и шестым по счету крытым ледовым катком для хоккея с мячом.