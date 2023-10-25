Тепловой луч в предместье Рабочее станет крупнейшим за полвека инфраструктурным проектом в Иркутске

Строительство тепловой сети позволит обеспечить комплексное развитие территории, создать в городе принципиально новый жилой район. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Воплощением масштабного проекта занимается энерго-металлургический холдинг Эн+.

В течение трех лет предусмотрено строительство более 5,5 километра тепловых сетей, двух перекачивающих насосных станций, семи тепловых пунктов и реконструкция бойлерной установки на Ново-Иркутской ТЭЦ. Общая мощность подключаемой нагрузки в 120 Гкал/час даст возможность для возведения более 1 млн квадратных метров жилья и девяти социальных объектов.

После подключения к ТЭЦ из работы будет выведено семь угольных и мазутных котельных в Рабочем.

– Закрытие устаревших котельных позволит прекратить выбросы в атмосферу более 2 тысяч тонн загрязняющих веществ, – сказал генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олег Причко. – Сейчас работы идут параллельно на нескольких участках. На улице Ипподромной, например, специалисты проложили более 100 метров сети, работают над изоляцией стыков, монтируют тепловую камеру.

Строительство теплового луча стартовало в конце августа в районе улиц Култукской и Ипподромной.

Уже проведены земляные работы в объеме 1000 кубометров, подготовлено 160-метровое бетонное основание, использовано 10 тонн арматуры, 100 м3 бетона, выполнен монтаж 27 железобетонных лотков под будущую тепловую сеть, уложено 120 метров трассы, сварено, проверено и заизолировано 16 сварных стыков. Полностью закончить участок длиной более 200 метров планируют до конца октября. Всего в этом районе построят свыше одного километра сетей до реки Ушаковки.

Далее предусмотрен переход через водоем до улицы Баррикад, по которой пройдет самый протяженный участок луча: от Маратовского кольца до улицы Зимней. Всего здесь уложат около 4 километров тепловых сетей. Работы стартовали в конце сентября. Для их дальнейшего продолжения потребуется поэтапно ограничивать движение транспорта. Заранее подготовлены объездные пути.

Проект сопоставим с масштабными изменениями в структуре инженерного коммунального хозяйства Иркутска 70-х годов прошлого века.

– Он рассчитан на три года и по размаху ничуть не меньше. Сегодня совместно с Эн+ мы создаем инженерную инфраструктуру, которая обеспечит развитие этой территории города на ближайшие десятилетия. Работы организованы качественно и профессионально, проходят в соответствии с графиком, – говорит мэр Иркутска Руслан Болотов. – Благодаря поддержке регионального правительства, губернатора Игоря Кобзева объем государственных инвестиций превышает 4,8 млрд рублей. Самое главное, что социальные объекты подключат к стационарным сетям. Обеспечить баланс теплоснабжения будет проще и, что самое главное, надежнее.

Напомним, что работа над масштабным проектом комплексного развития Знаменского предместья в Иркутске идёт второй год. По мнению экспертов, он является одним из амбициознейших в России. В реализации задуманного заинтересованы и архитекторы, и строители, и девелоперы, и банки, и власть, и предприниматели, и обычные горожане. Проект развития Знаменского предместья был презентован в деловой программе IX Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) в июле 2023 года.