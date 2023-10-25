Зарубежный турпоток в Иркутскую область из-за пандемии сократился до 2%

До пандемии турпоток в регион составлял порядка 1,8 млн человек, 20% путешественников были иностранными гражданами. В прошлом году аэропорт областного центра принял 1,7 млн человек, и только 2% из них прибыли из-за рубежа.

– Если раньше муниципалитет позиционировался как «ворота Байкала», то теперь работаем над тем, чтобы изменить этот стереотип. Если говорить в ключе территориальных брендов, то сегодня мы представляем его как город, с которого начинается посещение великого озера. Для развития этого направления есть весь необходимый потенциал, – сказал ице-мэр областного центра Андрей Южаков.

В столице Приангарья насчитывается более 100 достопримечательностей. Создана базовая инфраструктура: свыше 760 объектов общественного питания и 170 коллективных средств размещения. На данный момент в городе работают около 100 туроператоров.

Средняя продолжительность пребывания туристов в областном центре составляет 1-2 дня. Одна из основных целей, которые ставит перед собой мэрия – увеличить этот показатель минимум в два раза.