На что жители Иркутской области тратят интернет-трафик?

Потребление мобильного интернета с января по сентябрь 2023 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали тратить втрое больше трафика на новостные сервисы и в 1,6 раза больше на мессенджеры, показало исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

За девять месяцев этого года больше всего мобильного трафика пользователи потратили на социальные сети и мессенджеры, эта категория занимает 39% от всего потребляемого объема. Лидерами роста здесь стали Telegram и WhatsApp, на которые у абонентов уходит на 80% и 50% больше гигабайт, чем в 2022 году.

Следом идут онлайн-кинотеатры, на которые приходится пятая часть всего потраченного трафика. В топ-3 также входят СМИ и новостные сервисы, занимающие 13% от общего потребляемого объема. В 2023 году абоненты стали тратить на эту категорию в 3,3 раза больше трафика, чем в прошлом. Положительную динамику здесь обеспечили контентные платформы «Дзен» и «Смотрим.ру», на которые расход мобильного интернета увеличился в 4 и 3 раза соответственно.

В 3 раза вырос расход мобильного трафика на сервисы из категории «Навигация», где наибольший прирост показало приложение 2ГИС (+300% год к году). Также абоненты стали гораздо активнее пользоваться маркетплейсами, за год потребление интернета в этой категории выросло на 65%, а трафик на Wildberries вырос в 4,5 раза.

В Иркутской области общий онлайн‑трафик с начала года увеличился на 41% по сравнению с 2022 годом. При этом в 2,5 раза больше трафика уходит у жителей региона на новостные сервисы. Чаще всего такими сайтами интересуются люди в возрасте 25-35 лет. На них приходится около половины трафика в этой категории. При этом мужчины читают новости почти в 1,5 раза чаще, чем женщины.