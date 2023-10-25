Запрет на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 81% родителей в Иркутске

Родители хотят быть на связи со своими детьми, пока те в школе, но поддерживают запрет использования мобильных на уроках. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители школьников и учителя из Иркутска.

В Иркутске запрет на использование детьми мобильных телефонов на уроках в равной мере поддерживают и учителя, и родители. Запрет на мобильные в школе: учителя – за, родители – против.

Запрет Министерства просвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 81% родителей школьников. Причем отцы чуть чаще матерей высказывались за эту инициативу: 83% против 78% соответственно. Среди учителей запрет использования мобильных телефонов на уроках поддерживают 88% опрошенных.

В вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах единства нет. Подобную идею поддерживают 6 из 10 педагогов и лишь 3 из 10 родителей. Матери чаще отцов против того, чтобы дети оставляли телефоны дома.