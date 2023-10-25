Цены на рекламу в Telegram выросли на 35%

Такую аналитику по запросу РБК представили в агентстве Starlink (входит в группу «Родная речь»).

Стоимость размещения выросла не только в Telegram, но и во всем сегменте интернет-рекламы, хотя общий рост оказался значительно менее выраженным. Так, в сентябре–октябре 2023 года цены поднялись год к году на 5–10%, считает основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев. Подорожание фиксирует и директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина, хотя конкретных цифр не уточняет.

В числе основных причин подорожания, по словам Хлуднева, – общая инфляция, а также повышение конкуренции и увеличение числа рекламодателей при оставшемся прежним инвентаре (доступном рекламном пространстве). «В интернет-рекламе есть сезонный фактор: осенью действуют повышающие коэффициенты, растут ставки на аукционах для категорий, на которые в четвертом квартале традиционно высокий сезон, – объясняет Планина. – Влияет на цены и спрос, растущий из-за нехватки инвентаря на телевидении, радио и в печати и переносов не размещенных в офлайне денег в digital».

Ранее стало известно, что под влиянием рекламы иркутяне чаще всего покупают продукты, косметику, технику и одежду. Выяснилось, что чаще всего это продукты питания (8%). В топ-3 также вошли косметика, парфюмерия и средства по уходу (6%), бытовая, аудио- и видеотехника, одежда и обувь (по 5%).

3% респондентов реклама стимулировала к покупке электроники, по 2% – к покупке сладостей и лекарств. По 1% под влиянием рекламы покупают товары для детей, безалкогольные напитки и бытовую химию. Среди других товаров и услуг – обучающие курсы, игры, книги, кухонные принадлежности, товары для домашних животных, спортивный инвентарь, мебель, канцтовары, автозапчасти.

Женщины под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию, средства по уходу и одежду и обувь. Мужчины – продукты питания и гаджеты.