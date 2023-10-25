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«СВОЁ Родное» стал лучшим в выстраивании отношений с партнерами и клиентами

24 октября на площадке Центра событий РБК на Космодамианской набережной (Москва) состоялся Форум «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», а также финал одноименного XVI Всероссийского конкурса корпоративных проектов.

Проект «Дело в людях» (до 2023 года - People Investor) основан и проводится по инициативе Ассоциации Менеджеров ежегодно с 2008 года. Его миссия содействие выявлению и распространению лучшего опыта и инновационных практик социально ответственного ведения бизнеса для повышения прозрачности и конкурентоспособности российских компаний.

В категории «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами» первое, призовое, место занял маркетплейс «Свое Родное» Центра развития цифровых технологий. Награду получил исполнительный директор ЦРФТ Евгений Приходько.

В рамках деловой программы форума прошло выступление управляющего директора Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталии Худяковой. В своем докладе она рассказала об инвестициях в климатические технологии АПК – по прогнозам эксперта, финансовые вложения в эту сферу будут неуклонно увеличиваться и к 2030 году в денежном выражении достигнут 500 млрд рублей, что составляет порядка 20% от общих инвестиций в АПК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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