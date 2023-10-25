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Свой Банк принял участие в конференции «Кредитная кооперация 2.0 – Прокладывая путь в будущее»

Представители корпоративного блока Своего Банка приняли участие в научно-практической конференции «Кредитная кооперация 2.0 – Прокладывая путь в будущее», которая прошла в Москве 23 октября.

Участники конференции обсудили кейсы по продвижению кредитных коопераций на финансовом рынке, а также по внедрению в практику работы КПК инновационных платежных технологий. В рамках конференции были затронуты и вопросы нормативного регулирования деятельности кредитных коопераций.

Руководитель Управления продуктовой разработки и интеграции бизнес-процессов «Своего Банка» Сергей Грек выступил спикером заключительной сессии «Управление кредитным кооперативом». В ходе выступления он, в частности, отметил, что Свой Банк активно развивает сотрудничество с КПК. Сегодня им доступны все ключевые решения продуктовой линейки банка.

«Мы видим, что рынок КПК в России становится все более прозрачным и прогнозируемым. Об этом свидетельствуют такие процессы, как, например, улучшение качества отчетности. Однако, как показывает практика, подавляющее большинство банков не всегда охотно и успешно работает с этим сегментом клиентов», — комментирует Сергей Грек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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