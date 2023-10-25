10% скидки за покупки в «Золотом яблоке» получат держатели карт «Мир» от Примсоцбанка

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 10% скидки на покупку товаров от 3000 ₽ на сайте и в приложении магазина косметики и парфмерии «Золотое Яблоко».
Для этого необходимо:
Для этого необходимо:
1. Получить специальный промокод, нажав на кнопку «Получить подарок» на странице Акции https://privetmir.ru/promo/krasota-i-zdorovye/perekhodite-na-storonu-krasoty/ или на сайте https://privetmir.ru/;
2. Промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru и в приложении «Привет!)» в разделе «Призы и подарки». Его нужно получить до 16 ноября, а активировать до 30 ноября 2023;
3. Перейти в приложение или на сайт «Золотое яблоко», добавить товары в корзину на сумму от 3000 рублей и заполнить данные;
4. В специальном поле указать ваш промокод, чтобы получить дополнительную скидку 10%. Использовать промокод можно только один раз;
5. Оплатить покупку картой «Мир», зарегистрированной на privetmir.ru или в приложении «Привет!)».
Дополнительно: промокод действует на весь ассортимент, включая товары со скидкой до 40%.
Организатор Акции: ООО «УК «КРИСТАЛЛ»;
Адрес местонахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 62, оф. 702;
ОГРН: 1146671021661;
ИНН: 6671461089.
Срок действия акции - 16.10.2023 - 16.11.2023
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