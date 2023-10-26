Комплексный ремонт завершен на улице Терешковой в Иркутске: как она теперь выглядит

На улице Терешковой в Иркутске отремонтировали участок от Челнокова до Лермонтова. Работы выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» – его протяженность составляет 700 метров, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Подрядчик – муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» – провел целый комплекс работ: обновлено покрытие проезжей части, обустроена ливневая канализация, восстановлена пешеходная зона вдоль трамвайной линии, отремонтирован тротуар на подпорной стенке», – пояснили в администрации.

Кроме того, выполнена замена 650 метров трамвайных путей, включая балластный слой в основании. Благодаря этому убраны все неровности рельсошпальной решетки. Применен метод алюминотермитной сварки, что позволило соединить рельсы без швов на стыках.

На завершающем этапе работ была нанесена разметка, вдоль дороги посажены 20 берез и 30 лиственниц.

Комплексный ремонт улицы Терешковой обеспечил доступный проезд к социально значимым объектам – средней школе № 63 и ж/д вокзалу.