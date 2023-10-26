Электромонтер и повар из Приангарья решили обогатиться и лишились 4 млн рублей

Двое жителей Иркутской области попались на уловку аферистов – людям обещали заработки на инвестициях, а вместо этого обманули. Подробнее сообщили в пресс-службе региональной полиции.

С заявлением о мошенничестве к полицейским обратились жители Тайшетского и Ангарского района. В частности, накануне в дежурную часть пришла 48-летняя местная жительница, которая работает школьным поваром.

Она пояснила, что в интернете наткнулась на объявление о дополнительном заработке. Заинтересовавшись предложением, она заполнила на сайте анкету и оставила заявку. Спустя время позвонила неизвестная и представилась специалистом компании, специализирующейся на добыче газа.

Собеседница рассказала о пассивном дохода путем вклада средств под высокий процент, после потребовала установить специальное приложение, открыть счет и следить за его наполняемостью.

На протяжении нескольких дней потерпевшая оформляла кредиты в банках и переводила на несуществующий брокерский счет. Когда деньги закончились, аферисты заморозили ее кошелек и похитили всю сумму. Ущерб составил около 1,3 млн рублей.

Действуя по аналогичной схеме, злоумышленники похитили у еще одного человека – 55-летнего жителя поселка Мегет – почти три миллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.