Работнику в Иркутской области дали условный срок за смерть коллеги на производстве

Жителя Иркутской области признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Инцидент случился на территории транспортной организации в Слюдянке. Подробности рассказали в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СКР.

«Обвиняемый совместно с сотрудниками агрегатного цеха при разгрузке самоходного подвижного состава с железнодорожной платформы при помощи электрических домкратов в нарушение правил и норм охраны труда, не обеспечил ограждение и допустил бесконтрольное движение платформы укладочного крана, который столкнулся с металлической балкой», – пояснили в ведомстве.

Вследствие этого один из электродомкратов упал на не принимавшего участие в работах слесаря по ремонту подвижного состава, который получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Мужчину признали виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности труда работников в течение 1 года.