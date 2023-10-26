Торговцам газетами и журналами в Иркутской области бесплатно предоставят места для бизнеса

Предприниматели, которые занимаются реализацией газет и журналов в Иркутской области, смогут бесплатно получить места для размещения торговых точек – будет введена соответствующая мера поддержки. Об этом рассказали в региональной службе потребительского рынка.

«С 1 января 2024 года не будет взиматься плата за пользование местом размещения нестационарного торгового объекта, договор на размещение которого заключен без проведения торгов с субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующими печатную продукцию и отвечающими нескольким критериям», – пояснили в ведомстве.

В частности, розничная торговля газетами и журналами должна быть основным или дополнительным видом экономической деятельности субъекта малого или среднего бизнеса.

Кроме того, нужен договор на поставку периодических газет и журналов с издательствами либо организациями, осуществлявшими поставку такой продукции на срок не менее 1 года.

Также доля продажи газет и журналов в товарообороте субъекта за календарный год, предшествующий году обращения за предоставлением преференции, должна составлять не менее 50 процентов товарооборота.

Места под размещение киосков печати без взимания платы будут предоставляться в Иркутске и Зиме. Другим муниципальным образованиям Приангарья рекомендовано перенять данный опыт.