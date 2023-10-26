Большой торговый центр в Ангарске продадут за 212 млн рублей

Торговый центр ДCК, который имеет площадь 9 тысяч квадратных метров, на улице Ленина в городе Ангарске Иркутской области решили продать за 212 млн рублей – соответствующее объявление появилось на «Авито».

Объект имеет два этажа, он был сдан в эксплуатацию в 2013 году. Внутри него есть эскалатор и грузoвыe подъемники, рядом размещена парковка, поблизости есть остановка общественного транспорта. Режим работы ТЦ – с 09:00 до 20:00. Посещаемость в среднем составляет 1500-2500 человек в день, плюс 1000-2500 – в предпраздничные и праздничные дни.

Центр оборудован системой видеонаблюдения и противопожарной безопасности. На территории находятся уличные торгово-складские помещения общей площадью 800 «квадратов».

«Якорные арендаторы – "Посуда Центр", гипермаркет "Оазис", салон сантехники "Дождь", "Мир Света", "КовроЦентр", "Управдом", "ДНС", "ТехноПоинт"», – сообщил продавец.