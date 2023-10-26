«Слата» совместно с ГИБДД обучают первоклассников правилам безопасности дорожного движения

С 23 октября по 5 ноября Госавтоинспекция совместно с представителями Министерства образования Иркутской области и партнером – торговой сетью «Слата» проводит в школах региона «Неделю безопасности дорожного движения», посвященную вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.

Фото предоставлены Госавтоинспекцией Иркутской области

В этом году к подготовке мероприятия подошли творчески: специально для акции на территории Иркутской области организаторы разработали авторские школьные тетради с разъяснениями основных правил дорожного движения.

В среду, на базе общеобразовательной школы №9 Иркутска дан старт мероприятию. Для 360 учеников начальных классов организованы специальные обучающие уроки по основам безопасного нахождения на дороге. В ходе занятий ребятам в интересной форме рассказали о дорожных ловушках, опасностях и показали мультфильм. Самой приятной частью усвоения новых знаний стали подарки от сети супермаркетов «Слата» после урока.

Фото предоставлены Госавтоинспекцией Иркутской области

– Дети любят, когда важная информация подается им в игровой и вовлекающей форме, поэтому совместно с сотрудниками ГИБДД, специально для акции, мы разработали авторские тетради безопасности, где главный герой рассказывает и показывает детям ключевые правила безопасности, а также в тетради есть и раскраска. Надеемся, что дети смогут еще лучше усвоить материал, – прокомментировала руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.