Спрос на «вторичку» в Москве к концу года упадет на 25-30%

По подсчетам аналитиков агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», поднятие средней ипотечной ставки на 1% уводит с рынка вторичного жилья до 5% покупателей. Таким образом, в связи с последними повышениями ключевой ставки, пропорционально росту которой увеличиваются проценты по кредитам, уже к концу текущего года спрос на вторичную недвижимость в Москве должен снизиться на 25-30%. Однако к началу снижения реальных цен на квартиры это приведет не раньше нового года, уверены эксперты.

Кредиты на покупку жилья в России дорожают с лета на фоне решений Центробанка о последовательном поднятии ключевой ставки. Однако пока спрос на квартиры повышенный, так как любое подобное решение регулятора сначала сопровождается ажиотажем на рынке вторичного жилья. Люди, ранее откладывающие решение о покупке недвижимости, стараются одобрить ипотеку на старых условиях и как можно быстрее приобрести квартиру. Многие банки в такие периоды идут навстречу потенциальным заемщикам и стараются на определенный срок не повышать процентные ставки.

«До полного завершения периода повышенного спроса осталось не более недели. Уже в ноябре средняя ипотечная ставка достигнет своего реального значения. Сразу после этого рынок начнет охлаждаться, спрос на ипотеку, а следом на вторичную недвижимость, начнет падать. Однако проходить данный процесс будет без резких перепадов. До завершения 2023 года никаких глобальных перемен мы не увидим точно», — отметила Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы».

Объясняют такое развитие событий риелторы тем, что продавцы «вторички» – это непрофессионалы в сфере жилья, которые продают один объект в реальном времени, поэтому не ориентируются в тенденциях на рынке. Они не очень быстро реагируют на любые изменения.

«Никто, за исключением тех, у кого существуют железобетонные причины для быстрой продажи квартиры, не станет сразу снижать цены. Люди просто начнут ждать, будут выдерживать свои объекты дольше, чем обычно. То есть сначала вырастет срок экспозиции квартир, который сегодня на вторичном рынке Москвы составляет порядка 28-32 дней. Для того чтобы цены реально начали снижаться, рынку необходимо как минимум 2-3 месяца. Поэтому до конца года рассчитывать на это не стоит», – добавила Екатерина Никитина.