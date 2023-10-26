Вкладчикам с доходом выше 130 тыс. рублей в год придется уплатить налог

Мера начнет работу до 1 декабря 2023 года. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При расчете налога оценивается суммарный доход по всем вкладам в различных банках. Необлагаемая сумма зависит от максимальной ключевой ставки ЦБ за год. Ее умножают на 1 миллион рублей. С процентного дохода, превышающего эту сумму, надо заплатить НДФЛ.

«В настоящий момент максимальная ставка составляет 13%, значит, из общего дохода надо будет вычесть 130 тысяч рублей. Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превышает – то ставка налога составит 13 процентов», – разъясняет юрист.

Полностью освобождены от уплаты налога доходы по вкладам, процентная ставка по которым ниже 1 процента годовых, и доходы по счетам эскроу.

Ранее стало известно, что россияне начали перекладывать деньги со счетов на депозиты. Прирост средств населения в банках ускорился до 1% с 0,8% в августе. В сентябре объем средств граждан на счетах второй месяц подряд показывал сокращение, тогда как на срочных вкладах рос (с начала года до августа росли оба показателя).

По итогам сентября на счетах физлиц было аккумулировано 15,05 трлн руб. (сокращение за два месяца 790 млрд руб.), в то время как на вкладах объем средств к 1 октября составил 25,87 трлн руб. против 24,06 трлн руб. на 1 августа 2023 года. Как следует из комментария ЦБ, в сентябре продолжился переток средств с текущих счетов (минус 471 млрд руб., минус 3,4%) на срочные вклады (плюс 959 млрд руб., плюс 4,3%).