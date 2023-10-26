Финпланирование для бизнеса. Юлия Сагдеева о том, как держать компанию в финансовом ресурсе

Компания Юлии Сагдеевой «Бюро кадастровых инженеров» пережила три кризиса. Два последних – без долгов и кредитов. По словам предпринимательницы, это стало возможным благодаря финансовому планированию, которое она освоила в первый кризис. Сегодня Юлия – бизнес-леди, практикующий инвестор, финансовый консультант от международной академии по финансовому планированию. На бизнес-интенсиве «Новый босс» она поделилась основными принципами финансового инструмента.

«В долговой яме оказаться очень легко»

«Бюро кадастровых инженеров» уже 12 лет: специалисты компании оформляют недвижимость под ключ. Сейчас у «Бюро» четыре филиала в Иркутске и Ангарске. Среди клиентов – крупные застройщики. Компания также причастна к вводу в эксплуатацию таких известных в Иркутске объектов, как «СильверМолл», «Леруа Мерлен», «Точка будущего».

– За 12 лет наша компания пережила три кризиса, из которых мы вышли без заемных средств. Кажется, это невозможно, но это так, – поделилась Юлия. – С первым кризисом компания столкнулась в свои три года. Я тогда была в декрете. В это время из «Бюро» уволились два ведущих специалиста. У нас образовалась задолженность, равная месячному доходу. Это много, когда есть текущие расходы, нужно платить зарплаты, аренду, ГСМ и так далее. Меня поразило, как легко можно оказаться в таком положении. Я поняла: это – моя «ахиллесова пята», нужно усиливаться. Решила пройти обучение, а потом внедрила инструмент финансового планирования в компании.

За пять месяцев после этого мы закрыли долг, увеличили штат, переехали в офис в два раза больше, накопили на новую мебель и геодезическое оборудование – самое дорогостоящее в нашей деятельности. Я просто влюбилась в финансовое планирование! Мы используем это инструмент уже 10 лет. И благодаря ему два следующих кризиса пережили без долгов и кредитов.

«Точку безубыточности должны знать все»

Самое главное, по мнению Юлии, – рассчитать точку безубыточности. Это уровень дохода компании, который включает в себя операционную деятельность, дивиденды, расходы на развитие и подушку безопасности. Отсутствие понимания точки безубыточности компании как владельцами, так и руководителями вносит большое замешательство в управление бизнесом, считает Юлия.

– Главное – эту точку безубыточности должны знать все сотрудники, руководители и сам владелец. У всех должно быть единое понимание этого, а также понимание того, к чему нужно стремиться. Например, вы говорите, что у нас план заработать 5 млн рублей. А линейным сотрудникам кажется, что достаточно и миллиона для ведения деятельности компании, остальные четыре, по их мнению, заберет владелец и будет жить припеваючи. А в это время владелец сидит с головной болью со счетами и думает, как их оплатить. Поэтому очень важно донести до сотрудников графики расходов, уровень точки безубыточности.

«К росту доходов должны стремиться все»

Важный элемент в финансовом планировании, по словам Юлии, – доходы. Предпринимательница убеждена: доходы обязательно нужно планировать. Причем это должен быть не просто план – а цель, к которой стремятся все: владелец, руководитель и сотрудники.

– Когда до всей команды донесена точка безубыточности и все с ней согласны, включается коллективный разум. У каждого человека меняются действия в работе на достижение поставленной цели. Руководители строят планы, как им поднять доход, что поменять в действии? Может, надо улучшить продукт, улучшить сервис, сократить сроки выполнения работ, увеличить объемы, может, открыть вторую смену, попробовать новую маркетинговую стратегию и т.д. Все замыслы, планы и действия корректируются на достижение необходимого уровня дохода для бизнеса – точки безубыточности.

«Тратить не больше, чем получаете»

Как говорит Юлия, легко вести бизнес, когда у тебя сумасшедшая маржа, когда есть очередь из клиентов. Но, когда речь идет о стандартном малом бизнесе, деньгами нужно уметь управлять.

– Первое, казалось бы, банальное правило – доходы должны превышать расходы. Все об этом знают, но не у всех это получается. Именно инструмент финансового планирования помогает поддерживать баланс.

На бизнес-интенсиве Юлия рассказала о двух фундаментальных законах денег. Следуя им, предприниматель перестает совершать финансовые ошибки. Первый – компания всегда будет пытаться потратить больше, чем она производит.

– Типовая ситуация: в компании оплачиваются счета по степени их поступления. Заработали – потратили. Есть счёт, он важен – сразу оплачиваем. Потом сотрудник приходит к начальнику: «У нас витрина разбита, срочно деньги нужны. У нас станок сломался, всё производство остановилось». Руководитель говорит: «А где взять деньги?!» Сотрудники: «Ну вы же шеф, решите. Сейчас сложные времена, клиенты не платят и т.д.». Директор с головной болью ищет деньги, занимает где-то, распечатывает свои кредитные карты – и тратит. Так срабатывает первый закон.

Второй закон – расходы определяются не тем, сколько нужно для деятельности, а тем, сколько денег в распоряжении.

– Если компания резко выросла в доходах, то и расходы резко возрастут. «Давайте автомобиль новый купим, давайте офис побольше приобретем», – привела пример Юлия. – С увеличением доходов растут и аппетиты, компания тут же стремится потратить всё. Поэтому, когда появляется доход, важно его распределить по фондам: фонд на зарплату, фонд на дивиденды, фонд на развитие бизнеса, фонд на подушку безопасности.

«Без планирования никак»

Руководителю надо регулярно заниматься финансовым планированием и управлением, резюмировала Юлия Сагдеева. По ее словам, при быстром росте дохода надо переходить в стадию «экономии» – распределять деньги по фондам и сохранять их на счетах. А в кризис эти накопления и избыточные средства помогут компании пережить трудные времена.

– Внедрение инструментов финансового планирования, как показывает опыт, – это отнюдь не простой процесс, – добавила эксперт. – Владельцу бизнеса необходимо пройти обучение, внедрить инструменты, а главное – перестроить устоявшиеся финансовые привычки. И если он это сделает, то его компания будет в ресурсном состоянии, это позволит расти и развиваться бизнесу устойчиво, преодолевая любые кризисы.