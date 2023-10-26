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Недельные расходы россиян выросли на 2%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 42 неделе 2023 года (с 16 октября по 22 октября) среднестатистическая российская семья в среднем потратила на привычную продуктовую корзину 6535 руб.

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Таким образом, Индекс недельных расходов (ИНР) составил 223,5%, увеличившись на 1,9% по отношению к предыдущей неделе. Относительно аналогичной недели 2022 года объем недельных расходов увеличился почти на тысячу рублей или на 18%.

Рост недельных расходов в последние недели, равно как и увеличение размера среднего чека, продиктовано как сезонным подорожанием некоторых товаров, так общим ростом цен в целом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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