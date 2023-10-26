Мошенники используют данные сотрудников компаний из соцсетей

С их помощью злоумышленникам проще находить жертв для рассылки сообщений с фишинговыми ссылками, пишут «Известия» со ссылкой на комментарий «Лаборатории Касперского».

По словам эксперта по кибербезопасности Сергея Ложкина, сегодня мошенники всё реже используют простые схемы, так как они уже известны большинству россиян и люди на них не ведутся. Преступники дополняют свои сценарии новыми «фишками», делают их сложными и многоступенчатыми и в итоге находят жертв среди работников разных организаций.

Как правило, злоумышленники выбирают своей целью крупную компанию с солидным бюджетом. После этого они изучают профиль организации: чем она занимается, какие люди там работают и как с ними связаться (обычно контакты указаны прямо на сайте, но иногда в этом помогают социальные сети).

– Дальше они могут, например, узнать, кто работает в отделе кадров и написать туда письмо от человека, который якобы хочет устроиться на работу, – объясняет Ложкин. – Либо делают наоборот: находят контакты сотрудников и пишут им от лица кадровиков компании-конкурента с предложением вакансии.

В оба вида писем киберпреступники добавляют вредоносные ссылки или вложения – под видом резюме или описания вакансии. Перейдя по ним или скачав вредонос, сотрудники дают мошенникам возможность получить доступ в корпоративную сеть компании.

Ранее ВТБ составил портрет клиентов, которые попадались на уловки мошенников. В этом году соотношение женщин и мужчин оказалось примерно одинаковым – 50,4% против 49,6%, в прошлом году доля женщин составляла 52%. Средний возраст «жертвы» составил от 35 до 44 лет.

По данным исследования ВТБ, женщины чуть чаще подвергаются атакам мошенников, – в 50,4% случаев. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25,4%). Доля клиентов от 45 до 54 лет снизилась и стала занимать около 21%, от 55 до 64 лет – 17%, от 25 до 34 лет и люди старшего поколения (от 65 лет) – по 14%. Молодежи стали звонить больше – доля клиентов в возрасте до 25 лет выросла с 4 до 8%.

Большинство «жертв» проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Мошенническая активность также высока в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарском крае (3,2%), Свердловской области (3,2%). Менее 1% мошеннических случаев приходится на Оренбургскую область, Ханты-Мансийский АО, Омскую, Вологодскую, Мурманскую области, Приморский край, Республику Бурятия.