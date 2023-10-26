Банк «Открытие» запускает акцию по кредитным картам на 5 000 000 ₽

Для участия в акции необходимо оформить одну из кредитных карт банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) и потратить по ней от 5 000 рублей в период с 25 октября по 15 декабря 2023 года. Держатели карт, выполнившие условия, разделят между собой призовой фонд – 5 000 000 рублей.

Принять участие в акции могут все клиенты, которые оформят кредитную карту «120 дней» или Opencard и совершат по ней одну или несколько покупок на общую сумму от 5 000 рублей до 15 декабря включительно.

Все клиенты, выполнившие эти условия, гарантированно получат денежный приз, разделив между собой 5 000 000 рублей*. Выигрыш будет начислен на карточные счета победителей 29 декабря 2023 года.

Кредитные карты «120 дней» и Opencard выпускаются и обслуживаются бесплатно. Оформить карту можно онлайн в дистанционных каналах банка, а получить в отделении «Открытия» или с доставкой по указанному клиентом адресу.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.