Годовая инфляция в России ускорилась до 6,59%. Что это значит?

Инфляция в России за неделю с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% по сравнению с 0,15% неделей ранее. Год к году темпы роста цен составили 6,59%, говорится в отчетах Росстата и Минэкономики.

С начала октября инфляция составила 0,69%, с начала года — 5,39%. В сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,39%, стоимость овощей и фруктов увеличилась на 1,15%. Помидоры подорожали на 7,3%, огурцы — на 3,7%. В сегменте непродовольственных товаров с 17 по 23 октября инфляция составила 0,05% против 0,06%.

ЦБ в ближайшую пятницу на очередном заседании примет решение по уровню ключевой ставки. По мнению экспертов, она скорее будет увеличена как минимум на 1 процентный пункт (до 14%) на фоне высоких темпов роста потребительских цен. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что ЦБ ожидает пика инфляции весной – летом 2024 г..

