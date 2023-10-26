Выставка «Агропромышленная неделя» начала работу в Иркутске

Сегодня, 25 октября, на площадке Международного выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» открылась 29-я специализированная выставка «Агропромышленная неделя». Одна из основных целей ярмарки – демонстрация достижений агропромышленного комплекса Приангарья и продвижение на региональный рынок высококачественных продуктов питания и напитков местных производителей. Глава региона Игорь Кобзев высоко оценил вклад работников агропромышленного комплекса в экономику Иркутской области.

– Агрокомплекс Приангарья активно внедряет новые технологии, современную технику, развивает фермерство. Иркутская область занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе по молочной продуктивности и урожайности зерна, девятое место в России по производству рапса, 18 – по производству яйца и 19 – по картофелю. Есть положительная динамика по большинству показателей, – сказал Игорь Кобзев.

Участие в выставке приняла Директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

– Ежегодная агропромышленная выставка – одно из важных событий области, основной региональный смотр сельскохозяйственной продукции и продовольствия. На протяжении многих лет «Агропромышленная неделя» является площадкой для обсуждения современных тенденций на агропродовольственном рынке, поиска решений серьезных и конкретных задач, которые стоят перед отраслью, – сказала Наталья Баркова.

В этом году свои достижения в области сельскохозяйственного производства, продовольственных товаров, науки и агробизнес-образования представляют более 150 участников из Иркутской области, Республики Бурятии, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Новосибирской области, Ижевска, Барнаула, Екатеринбурга, Алтайского края.

В ходе торжественного открытия выставки первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель регионального правительства Константин Зайцев и министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков вручили ведомственные награды Минсельхоза России и областные награды специалистам агропромышленного комплекса Приангарья, также награды получили победители конкурсов Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2023».

– Традиционно «Агропромышленная неделя» проводится осенью, по завершению уборочной кампании. За девять месяцев 2023 года экспорт продукции АПК относительно уровня аналогичного периода 2022 года увеличился в стоимостном выражении в четыре раза. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличен на 5%. Хорошие результаты показала отрасль животноводства: увеличено производство мяса, молока, яйца. Пищевая и перерабатывающая отрасли также демонстрируют рост. Результаты в отрасли растениеводства достойные по всем направлениям. Отдельно отмечу, что в этом году ввели в эксплуатацию новый завод по переработке рапса. В ближайшее время будет построен еще один такой завод, – подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В рамках обширной деловой программы выставки для работников агропромышленного комплекса предусмотрены круглые столы, встречи, обучающие семинары, переговоры и рабочие заседания, посвящённые расширению каналов сбыта продукции, экспортному потенциалу региона, агробизнес-образованию, науке. Предусмотрена культурно-развлекательная программа, включающая выставку-презентацию сельскохозяйственной техники, фестиваль «Байкальские пельмени», а также выступления творческих коллективов. На открытой площадке выставочного комплекса для посетителей «Агропромышленной недели» проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожайное Приангарье».