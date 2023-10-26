Россельхозбанк принял участие во всероссийской конференции в сфере закупок

19 и 20 октября 2023 состоялась всероссийская конференция ФАС России в сфере закупок «Контрактная система для бизнеса и государства», основной темой которой стала модернизация регулирования закупок госкомпаний в условиях санкционного давления на экономику и процесса импортозамещения.

Конференция является знаковым мероприятием, во второй раз проводимом по инициативе и под руководством ФАС России, и объединяющим на единой площадке представителей органов власти, регуляторов и контроля в области госзаказа, а также крупнейших заказчиков и поставщиков, операторов электронных торговых площадок.

От имени Банка участие в Конференции приняли директор Департамента закупочной деятельности Я.В. Лысова, заместители директора ДЗД Е.А. Ливадина и А.С. Подгорный, начальник отдела правового обеспечения административно-хозяйственной деятельности Правового департамента С.В. Паладий и заместитель начальника управления-начальник отдела организации противодействия коррупции Департамента комплаенс-контроля В.И. Макосов.

По приглашению ФАС России в рамках панельной сессии, посвященной вопросам правоприменительной практики законодательства о закупках госкомпаний по 223-ФЗ, с докладом традиционно выступила директор Департамента закупочной деятельности Я.В. Лысова.

«В условиях действия постановления Правительства № 301, при котором мы обязаны проводить закупки в закрытом контуре, одна из ключевых наших задач – обеспечить баланс интересов между всеми участниками закупочного процесса. С одной стороны – это Банк, как заказчик, которому необходимо обеспечить максимальную экономическую эффективность проводимых закупок. С другой – это поставщики, в текущих реалиях ограниченные в возможности представить привычное нам многообразие номенклатуры требуемой продукции по приемлемой цене. И с третьей – государственный регулятор. Многоуровневый контроль среднерыночности цен объявляемых нами закупочных процедур – один их ключевых инструментов обеспечения такого баланса», отметила в своем докладе директор ДЗД.

Представленные и используемые Банком механизмы организации закупок вызвали высокий интерес у участников Конференции. Организаторами мероприятия отмечена традиционно высокая вовлеченность и проактивная позиция Банка в нормотворческих процессах закупочной сферы, а также единство подходов с ФАС России в построении закупочной политики.

По итогам Конференции представители Банка приглашены к включению в состав Совета ФАС России по совершенствованию законодательства в области закупочной деятельности.