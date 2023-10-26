МТС поможет иркутским школьникам стать специалистами в области цифровой моды

МТС запускает всероссийскую образовательную программу по цифровой моде на онлайн-платформе «Поколение М». За короткий срок школьники получат базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоят технологии 3D-моделирования и узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети различные элементы дизайна. По итогам обучения участники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом.

Онлайн-курс на образовательной платформе «П околение М » разработан командой MTS AI и экспертами фэшн-индустрии с учетом современных тенденций в моде и цифровых технологий. Программа курса охватывает различные аспекты цифровой моды, включая создание виртуальной одежды, обуви и аксессуаров в профессиональных программах по моделированию. Школьники научатся работать с трехмерными моделями, освоят виртуальную примерку одежды на разные типы фигур, а также узнают, как применять возможности нейросетей на базе искусственного интеллекта МТС в создании уникальных графических элементов.

По итогам прохождения курса юные диджитал-дизайнеры смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для МТС. Жюри, в состав которого входят представители индустрии моды и эксперты экосистемы МТС, оценят творческий потенциал и оригинальность каждого проекта. Лучшие работы будут выпущены в производство в коллаборации с молодежным фэшн-брендом. Капсульную модную коллекцию, созданную победителем, можно будет приобрести в флагманских магазинах МТС.

«МТС подготовила еще один технологический образовательный онлайн-курс для школьников в рамках нашего цифрового проекта «Поколение М». Он позволит проявить свои таланты ребятам, которые планируют свою жизнь с перспективным и модным направлением digital и многогранным fashion – казалось бы несочетаемых друг с другом сфер деятельности. Важно, что обучение доступно для всех желающих, в том числе проживающих в любом, даже отдаленном населенном пункте. Уверен, что этот курс станет отличным стимулом для иркутских ребят, чтобы создать собственную виртуальную модную коллекцию. К слову, школьники Приангарья каждый год показывают прекрасные результаты и занимают призовые места в конкурсах проекта», — говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.