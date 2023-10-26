14% работающих иркутян продлят День народного единства отпусками и отгулами

Отдых на День народного единства чаще всего продляют отпусками и отгулами горожане моложе 34 лет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные иркутяне.

Продлить День народного единства отпусками или отгулами планируют 14% работающих. Чаще всего о подобном решении рассказывали иркутяне до 34 лет (20%).

В этом году на День народного единства мы отдыхаем с 4 по 6 ноября, и большинство иркутян проведет эти дни дома в кругу семьи (63%). 16% будут работать. По 3% уедут на дачу или в небольшую поездку в другой город.