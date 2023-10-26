Арендная ставка на жилье в ЦАО Москвы выросла на 10% с августа

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на аренду жилья в ЦАО Москвы, а также предложение лотов и арендные ставки. По итогам 9 месяцев 2023 года спрос на аренду недвижимости в ЦАО Москвы снизился на 15,25% относительно аналогичного периода прошлого года.

В сентябре 2023 года количество запросов на аренду жилья в центре столицы снизилось на 11,5% относительно августа нынешнего года. Сейчас количество запросов показывает отрицательную динамику на протяжении двух месяцев подряд. При этом до этого, спрос на аренду в центре показывал рост на протяжении трёх месяцев подряд.

Также в сентябре нынешнего года спрос на аренду оказался на 1,6% ниже, чем в сентябре 2022 года и на 9,6% ниже, чем в сентябре 2021 года.

Средний уровень ставок по Москве за последние месяцы значительно вырос. Так, с середины августа 2023 года по конец сентября-начало октября средняя ставка увеличилась в столице на 19,52% или на 19,3 тыс. руб. Сегодня средняя арендная ставка в Москве составляет 118 тыс. руб.

В рамках августа 2022 года – сентября-октября 2022 года динамика роста арендных ставок в Москве составила 9,71% или 6,8 тыс. руб.

В ЦАО Москвы рост ставок с августа по конец сентября составил 10,5% или на 21,6 тыс. руб. Сейчас средняя арендная ставка в ЦАО Москвы составляет 227,4 тыс. руб. Для сравнения в прошлом году динамика ставок в этот же период в ЦАО была на уровне 1,78% или 2,8 тыс. руб.

В октябре 2023 года в ЦАО Москвы экспонируется 3,56 тыс. объектов в сегменте долгосрочной аренды. Основной объём предложения приходится на одно- и двухкомнатные лоты. Совокупно в этих сегментах сейчас предлагается более 2 тыс. объектов.

Наиболее дорогая квартира в центре столицы сегодня сдаётся за 3,4 млн рублей. В рамках этого бюджета можно снять 5-комнатный пентхаус площадью 315 кв. м., который располагается в Хамовниках.