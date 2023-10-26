За 9 месяцев Сбер реструктурировал 98 тыс. кредитов физлиц на 45 млрд рублей

90% заявок на реструктуризацию поступает через СберБанк Онлайн.

Ситуация с объемом реструктуризаций физлицам в Сбере стала значительно лучше — так, их объем на 55% снизился по отношению к прошлому году. Об этом на конференции «Технологии взыскания в эпоху цифровой трансформации» рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов.

«За 9 месяцев этого года мы реструктурировали 98 тысяч кредитов на 45 млрд рублей (без учёта госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это на 55% меньше по объёму реструктурированных кредитов и на 60% меньше по их сумме. Основная часть операций происходит в СберБанк Онлайн: 90% заявок на программы реструктуризации поступают оттуда, почти 67% там же подписываются. При этом более 27% онлайн-реструктуризаций мы проводим за 7 минут», – Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка.

Кузнецов напомнил, что Сбер первым на рынке стал комплексно урегулировать задолженность, помогая клиентам погасить долги в других банках. Количество сделок по комплексному урегулированию превысило 3,5 тыс., а сумма составила 1,7 млрд рублей.

Сбер разработал программу «Комплексное урегулирование» в 2022 году. Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь). Человек может получить поддержку по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта) без ограничений по сумме и регионам выдачи. Обратившись в Сбер, клиент может на одной площадке решить самые сложные финансовые проблемы.