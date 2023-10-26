ВТБ запустил трансграничные переводы с выдачей наличными

ВТБ запускает новый сервис трансграничных переводов с выдачей наличными. Розничные клиенты смогут отправить деньги в 7 стран, перевод пройдет мгновенно в валюте страны получателя. Забрать средства можно в одном из пунктов обслуживания, открывать банковский счет не потребуется. До конца года банк планирует увеличить число стран-партнеров до 20.

Розничные клиенты смогут совершить перевод за рубеж с выдачей наличными как в ВТБ Онлайн на операционной системе Android (версия 18.2 и старше), так и в веб-версии. Для этого достаточно указать страну и ФИО получателя, после отправки переводу будет присвоен специальный номер, который необходимо будет сказать получателю. Сообщив этот номер и показав паспорт, можно будет забрать деньги в любом пункте обслуживания страны получателя. На первом этапе перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдову, Монголию, Сербию и Абхазию.

Максимальная сумма одной операции составляет 350 тысяч рублей, но не более 500 тысяч рублей в месяц, комиссия – 1,5% от суммы перевода (минимум 100 рублей). Перевод доступен для выплаты мгновенно. Трансграничные переводы доступны в пользу физических лиц с соблюдением требований валютного законодательства – переводы отправляются в рублях и выплачиваются в иностранной валюте.

«ВТБ активно развивает это направление для россиян – только за последний год количество трансграничных переводов выросло более чем в 3 раза. Мы не только повышаем качество, скорость и удобство проведения таких транзакций, но и развиваем новые форматы проведения платежей. Теперь для клиентов появился еще один простой сервис с выплатой наличных. Это возможность мгновенно переводить деньги любому человеку, даже если у него нет счета или карты в местном банке. Дополнительно мы будем работать над расширением географии расчетов, сегодня переводы с выплатой наличных доступны для 7 стран, до конца года увеличим их число до 20», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Клиенты ВТБ могут совершить трансграничный перевод разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. За 9 месяцев 2023 года число переводов в валютах дружественных стран превысило 180 тыс. операций, что в 3,7 раза превышает аналогичный период прошлого года. Их объем составил 23 млрд руб.