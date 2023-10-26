Индекс промпроизводства Иркутской области в сентябре вырос на 5,6%

В сентябре 2023 года в промышленности области сохранились положительные тенденции роста объема производства – индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 105,6%. Данные приводит Иркутскстат.

Добыча полезных ископаемых выросла на 7,5% (угля – на 2,5%).

Увеличение выпуска продукции отмечалось во многих видах обрабатывающих производств: электрического оборудования произведено больше в 1,7 раза, машин и оборудования – на 56,8%, текстильных изделий – на 42,5, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 36,8, кокса и нефтепродуктов – на 31,1, резиновых и пластмассовых изделий – на 24, прочих транспортных средств – на 20,3, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 19,5%.

Индекс производства в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений в сравнении с сентябрем прошлого года составил 106,1%, по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 107,8%.