Спрос на квартиры и апартаменты в Москве вырос на 35% в третьем квартале

Повышение ключевой ставки Центральным Банком России и увеличение размера первоначального взноса по ипотеке привели к заметному увеличению покупательского интереса на рынке жилья. Объем ипотечных сделок, как и объем сделок без привлечения заемных средств ставят рекорды. Однако, в ближайшее время активизация спроса сменится более плавной динамикой продаж.

По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, в третьем квартале 2023 года столичный рынок жилой недвижимости продемонстрировал беспрецедентную активность со стороны покупателей. Всего в период с июля по сентябрь было реализовано 1,35 млн кв. м квартир и апартаментов, или 23,7 тыс. договоров долевого участия. Объем спроса на 35% превысил результат второго квартала 2023 года и на 44% показатель аналогичного периода 2022 года.

Одновременно был побит рекорд по объему ипотечных сделок. По итогам третьего квартала в новостройках Москвы было оформлено 17,4 тыс. договоров долевого участия с привлечением ипотечных средств. Это на 41% больше, чем в предыдущем квартале, и в 1,6 раза больше, чем январе-марте 2023 года. В то же время, объем сделок без привлечения ипотечного кредитования вырос на 29% и стал самым высоким квартальным значением с начала 2022 года. Количество сделок со 100% оплатой или с опцией рассрочки выросло с 4,9 тыс. сделок во втором квартале до 6,3 тыс. сделок в третьем квартале.

«Подобный всплеск покупательской активности – реакция рынка на решения Центрального Банка России. Рост ключевой ставки и, закономерно, рост процентных ипотечных ставок банков, изменение первоначального взноса по ипотеке с 15% до 20% привели к увеличению количества ипотечных сделок. Многие покупатели спешили оформить ипотеку до вступления в силу повышения первоначального взноса и по одобренным ранее условиям, − комментирует Кирилл Голышев, региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers. − По нашим оценкам, активизация спроса в третьем квартале сменится более плавной динамикой продаж, сопоставимой с результатами первого полугодия 2023 года».